Hinteregger: „Wir wollen zur WM, deswegen muss man in Israel gewinnen"

Chisinau – Österreichs Nationalspieler haben ihren Fokus nach dem 2:0-Arbeitssieg am Mittwoch in Chisinau gegen die Republik Moldau bereits auf Israel gerichtet. Am Samstag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Haifa müssen weitere drei Punkte her, um im Kampf um die Direkt-Qualifikation für die WM in Katar zumindest im Rennen zu bleiben. "Es wird der nächste Pflichtsieg für uns. Wir wollen zur WM, deswegen muss man in Israel gewinnen", betonte Verteidiger Martin Hinteregger.