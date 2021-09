Gruppe saß fest: Nächtlicher Einsatz für die Bergrettung in Matrei

Matrei in Osttirol – Erneut musste am Mittwoch in Tirol die Bergrettung ausrücken, weil Bergsteiger nach Einbruch der Dunkelheit bei Schnee und Eis im Gebirge festsaßen. Es war bereits 23 Uhr, als bei der Leitstelle Tirol ein Notruf einging. Mehrere Personen waren im Bereich des Löbbentörls in Matrei in Osttirol in eine alpine Notlage geraten. Ein Hüttenwirt konnte im Anschluss den genauen Standort lokalisieren und den Einsatzkräften mitteilen. Die ungarische Bergsteigergruppe konnte wegen der Dunkelheit und des teils verschneiten und vereisten Steiges nicht mehr absteigen.