Strenges Abtreibungsgesetz in Texas bleibt vorerst

© Bob Daemmrich via www.imago-images.de

In Austin wurde gegen das Gesetz protestiert. „Kümmere dich um deinen eigenen Uterus“ steht auf dem Plakat.

Houston – Der Oberste Gerichtshof der USA hat einen Eilantrag zur Blockierung eines äußerst strikten Abtreibungsrechts im Bundesstaat Texas abgelehnt. Der Supreme Court begründete seine Entscheidung am Mittwochabend (Ortszeit) mit „komplexen und neuartigen verfahrenstechnischen Fragen“. Damit traf er allerdings keine Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit des umstrittenen Gesetzes. Das umstrittene Gesetz trat am Mittwoch in Kraft.