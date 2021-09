Sicherungen entfernt: Duo stahl in Innsbrucker Einkaufszentrum Kleidungsstücke

Innsbruck – Eine 26-jährige Frau und ein 44-jähriger Mann sollen am 31.08. und am 01.09. mindestens drei Mal mehrere hochpreisige Bekleidungsstücke aus einem Kleidergeschäft in einem Innsbrucker Einkaufszentrum gestohlen haben. Laut Polizeimeldung hatten die beiden mithilfe eines speziellen Werkzeuges die Diebstahlssicherung von den Kleidungsstücken entfernt.