ABBA ist zurück: Neues Album und Show nach fast 40 Jahren

ABBA kommt zurück – miteinem neuen Album und einer eigenen Show. © ABBA

Stockholm/London – Die legendäre Popgruppe Abba hat fast 40 Jahre nach der Trennung der Band ein neues Album angekündigt. Das neue Album von Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad wird den Titel „Voyage“ tragen, wie die Band am Donnerstag bekannt gab. „Erst haben wir einen Song gemacht, dann mehrere. Dann haben wir gesagt: Warum machen wir nicht ein ganzes Album?“, sagte Björn bei einer Veranstaltung in London.

Nach fast 40 Jahren haben sie uns was zu sagen: ABBA. © imago

Fans sollen das Quartett, das bis 1982 mit Hits wie „Waterloo“, „Dancing Queen“ oder „Mamma Mia“ weltweite Erfolge feierte, außerdem bald wieder in London auf der Bühne sehen können. Wenn auch virtuell: Damit digitale Abbilder, „Abbatare“, Konzerte geben können, haben die vier Sänger fünf Wochen lang vor 160 Kameras jeden Song gesungen, damit jede Bewegung aufgezeichnet werden kann. „Das einzige große Problem war, dass wir unsere Bärte abrasieren mussten“, erzählte Björn. Wann die Auftritte starten, gab die Band zunächst nicht offiziell bekannt.

📽️ Neuer Song | I Still Have Faith In You

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Die Band hatte zuvor auf Twitter einen „historischen Livestream“ angekündigt, der für viele Spekulationen gesorgt hatte. Parallel fanden in Stockholm, Berlin, London, New York, Sydney und Tokio Pressekonferenzen statt.

3x Snow Card Tirol und 10x Schneeschuhe zu gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren, der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

„Danke fürs Warten, die Reise geht in Kürze los“, hieß es vorab auf einer eigens eingerichteten Website. Die Abba-Fangemeinde musste sich tatsächlich lange gedulden. Schon 2016 hatten die Schweden ihr „digitales Entertainment-Erlebnis“ angekündigt, das dann aber immer wieder verschoben wurde – zuletzt wegen der Corona-Pandemie.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Twitter (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

🔴📽️ Livestream seit 18.45 Uhr

Über die Bühne ging das Ganze am Donnerstagabend um 18.45 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Darauf wies ein Vorschaubild hin, das unter dem Link zum bevorstehenden YouTube-Stream angezeigt wurde.

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

➤ ABBA von 1974 bis 2021:

🎤 DER DURCHBRUCH

Ihren internationalen Durchbruch hatte die aus den beiden Paaren Agnetha und Björn sowie Anni-Frid und Benny bestehende Band beim Eurovision Song Contest 1974 in der englischen Stadt Brighton mit „Waterloo“. Der Song, der einen Bogen von der Niederlage des französischen Kaisers Napoleon zu einer Liebesgeschichte spannte, wurde für sie zum riesigen Triumph. Doch danach ging es erst einmal bergab. ABBA drohte, wie so viele Künstler beim ESC, als Eintagsfliege zu enden. „Jeder dachte, es sei bereits ausgemacht, dass wir in Vergessenheit geraten“, erinnerte sich einst Ulvaeus. Doch es kam anders. Bald folgte ein Hit nach dem anderen.

📽️ Video | ABBA beim Eurovision Song Contest

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

💿 HÖHENFLUG

Aus den acht Studioalben – von „Ring Ring“ (1973) bis „The Visitors“ (1981) – wurden in Deutschland sage und schreibe neun Nummer-eins-Singles ausgekoppelt: „Waterloo“, „S.O.S.“, „Mamma Mia“, „Fernando“, „Dancing Queen“, „Money, Money, Money“, „Knowing Me, Knowing You“, „Super Trouper“ und „One Of Us“. Der erfolgreichste Longplayer ist das Best-of „ABBA Gold“: Seit der Veröffentlichung 1992 schaffte es die Platte mehr als 350 Wochen in die deutschen Top 100 – erst am vergangenen Freitag stand sie wieder auf Platz 90. Insgesamt verkaufte ABBA nach Angaben des ABBA-Museums weltweit mehr als 380 Millionen Alben.

⚡ DER NIEDERGANG

ABBA tourte um die Welt. Sie machten mit außergewöhnlichen Outfits auf sich aufmerksam, aber verglichen mit anderen Bands waren die vier Schweden schon immer familientauglich. Von ABBA musste man keine Drogenskandale, unartigen Sprüche oder anderweitige Exzesse befürchten. Doch das Leben zwischen Bühne und Flugzeug forderte seinen Tribut: Agnetha und Björn trennten sich 1979, Benny und Anni-Frid folgten im Jahr 1981. Bald darauf war auch mit ABBA Schluss. Die beiden Sängerinnen konzentrierten sich auf ihre Solokarrieren. Björn und Benny, die für die Texte und Melodien der ABBA-Hits verantwortlich waren, setzten ihre Zusammenarbeit fort.

🎵 MUSICALS UND FILME