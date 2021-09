60 Hütten in zwei Monaten: Ein Praktikum mit vielen Höhen

Die Wolken verhüllen wie so oft auch an diesem Morgen die Nordkette über Innsbruck. Vom eigentlich so atemberaubenden Ausblick vom Hafelekar hinunter auf die Landeshauptstadt ist an diesem Tag nichts zu sehen. Kein Grund, umzudrehen. Jedenfalls nicht für Verena Helminger. „Das ist wie meditatives Wandern. Ich kann mich dann ganz auf mich selbst konzentrieren“, sagt sie, nachdem sie die ersten Meter auf dem Goetheweg zurückgelegt hat.