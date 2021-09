Schlüssel in Einkaufszentrum in Wörgl verloren: Auto versehentlich entwendet

Wörgl – Erst sah es nach einem sehr dreisten Dieb aus: Eine 56-jährige Österreicherin hatte in einem Einkaufszentrum ihren Autoschlüssel verloren. Das Fahrzeug war in der Tiefgarage abgestellt. Offensichtlich fand ein Unbekannter den Schlüssel gegen 14 Uhr und fuhr mit dem Auto davon, schrieb die Polizei am Nachmittag.