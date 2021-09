Alpinunfälle: Mann (72) in Ellmau und Frau (68) in Neustift getötet

Ellmau, Neustift – Zwei tragische Wanderunfälle haben sich am Donnerstag in Tirol ereignet. Dabei kamen ein 72-Jähriger und eine 68-Jährige ums Leben.

Zwei erfahrene Kletterer stiegen am Donnerstag auf die Gruttenhütte in Ellmau auf, um dort aus den Zustieg zur Klettertour Dreierweg UIAA 6 zu starten. Rucksäcke und Zustiegsschuhe ließen sie zurück. Sie absolvierten die Tour und stiegen weiter auf den Leuchsturm auf. Anschließend machten sie sich an den Abstieg zurück in Richtung Ausgangspunkt.