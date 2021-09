Mit E-Scooter in Innsbruck gestürzt: 31-Jähriger verletzte sich schwer

Innsbruck – Ein 31-Jähriger wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Innsbruck schwer verletzt. Der Mann war gegen 16.50 Uhr mit seinem E-Scooter auf einer Gemeindestraße unterwegs. Er geriet in die Rillen einer stillgelegten Gleisanlage. Durch das Abbremsen stürzte der 31-Jährige auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer am Kopf. Die Rettung brachte ihn in die Klinik Innsbruck. (TT.com)