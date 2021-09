Kritik in Innsbruck an „Home-Office-Bürgermeister“

Innsbruck – Häme und Kritik muss Bürgermeister Georg Willi (Grüne) einstecken, nachdem er sich während seines Urlaubs in Italien nicht von FPÖ-Vizebürgermeister Markus Lassenberger vertreten lassen will. Wie berichtet, will der Bürgermeister quasi im Home-Office in Italien alle dringenden Amtsgeschäfte erledigen, weshalb eine Vertretung durch Lassenberger nicht notwendig sei.