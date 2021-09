Freizeitcenter Stubay will mit Ausbau der Konkurrenz einheizen

Nachdem vor allem die Sauna in der Hochsaison häufig an die Kapazitätsgrenze stieß und Gäste abgewiesen werden mussten, wurde schon wenige Jahre nach der Eröffnung an einem Ausbau gefeilt. Von einer 1,5-Mio.-Euro-Investition sprach der Fulpmer Bürgermeister Robert Denifl noch im Jahr 2018. Drei Jahre und eine Pandemie später liegt nun ein umfangreiches Bauprojekt für rund 2,7 Mio. Euro am Tisch. Es handle sich nicht nur um einen banalen Zubau mit Kapazitätssteigerung, sondern auch um eine Attraktivierung der Saunalandschaft, erklärt Schantl. „Wir verschaffen uns dadurch ein Alleinstellungsmerkmal“, so der Geschäftsführer. Auch die Auslastung der Sauna während der Sommermonate würde dadurch gesteigert werden.