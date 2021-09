Unwetter in Kufstein: Hochwasser legt die Stadtkasse trocken

In der Nacht vom 17. auf 18. Juli brach das Unwetter über Kufstein herein und hinterließ schwere Schäden.

Kufstein – Der Kufsteiner Gemeinderat zog bei seiner Sitzung am Mittwochabend Bilanz nach den Überschwemmungen in der Nacht vom 17. auf 18. Juli. Vom Aschenbrenner wurden teilweise 40 Meter lange Wegstücke heruntergespült, schilderte BM Martin Krumschnabel, der von einer Einstufung als HQ100+ (über hundertjährliches Hochwasser) ausgeht. 2,46 Mio. Euro musste die Festungsstadt für Schäden an öffentlicher Infrastruktur und deren Behebung aufbringen – Summen von Privaten sind teilweise noch offen. Von Versicherungen bzw. Landesförderungen und Zahlungen aus dem Bundes-Katastrophenfonds werden Unterstützungen in der Höhe von 1,5 bis 1,6 Mio. Euro erwartet. Für die restliche Million bedient sich die Stadt eines Kontokorrentkredits (Laufzeit bis September 2022).