Dominik Oberhofer im TT-Interview: „Die ÖVP kann sehr garstig werden“

Dominik Oberhofer: Ich bin jetzt hauptberuflich Politiker, die Geschäftsführung der Betriebe hat meine Schwester übernommen. Was ich aber mitbekomme, ist, dass die ganze Branche vor massiven Herausforderungen steht. Das größte Problem ist die Verunsicherung. Es ist nichts planbar. Juli und August waren okay. Ich glaube, in der Nebensaison wird es in Tirol massive Probleme geben. Der Bustourismus fehlt, auch der internationale Gast.