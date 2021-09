Tirols LH Günther Platter am Samstag beim Imster TT-Café

Imst – Heuer braust der TT-Café-Zug in umgekehrter Richtung: vom Unterland kommend Richtung Oberland. Am morgigen Samstag macht die TT-Frühstückstour Station in Imst. Und zwar am oberen Sparkassenplatz. Auf die Besucher warten wie immer ab 9 Uhr ein schmackhaftes Frühstück, gepflegte musikalische Vormittagsunterhaltung und vor allem interessante Gäste auf der TT-Bühne. Moderiert wird die Veranstaltung in Imst von Judith Nagiller, TT-Chefredakteur Alois Vahrner interviewt die kompetenten Gesprächspartner.