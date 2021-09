Kein Projekt aus Innsbruck: Noch kein Corona-Geld vom Bund

Innsbruck, Wien – Die Corona-Pandemie hat die Finanzlage der Gemeinden in Österreich stark verschlechtert. Um sie zu unterstützen, beschloss der Bund ein Förderprogramm in Höhe von 1 Milliarde Euro, das Kommunale Investitionsprogramm. Bisher sind in ganz Österreich davon ca. 76 Prozent (also rund 760 Mio. Euro) an die Gemeinden ausbezahlt worden, errechnete die Denkfabrik Agenda Austria.

So wurde durch diese spezielle Förderung etwa in Kufstein die Erweiterung der Feuerwehrfahrzeug-Gerätehalle mitfinanziert oder mit den Geldern der Hörfarter Kindergarten Kufstein saniert. In Telfs fließen die Corona-Zuschüsse des Bundes hauptsächlich in die Sanierung von Gemeindestraßen, in Schwaz in die Erweiterung der Volksschule und eines Spielplatzes und ebenfalls in die Sanierung von Gemeindestraßen.