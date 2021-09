Margaritis Schinas im TT-Interview: „Alles um uns sagt: Macht es endlich!“

Migranten bei der Ankunft auf der griechischen Insel Lesbos. Europa streitet bis heute um eine Lastenteilung in der Flüchtlingspolitik.

Margaritis Schinas: Wir sind in einem frühen Stadium der Krise. Derzeit ist die Lage ruhiger, als wir dachten. Als Europäer müssen wir jetzt mit humanitären und stabilisierenden Anstrengungen im Land helfen. Zugleich müssen wir Kapazitäten um Afghanistan herum aufbauen und mit den Nachbarn zusammenarbeiten. So dass Menschen, die Schutz brauchen, einen Ort näher an ihrem Zuhause haben, wo sie hingehen können. Das können wir nur erreichen, indem wir mit den G7, den G20 und der UNO zusammenarbeiten. Das ist keine europäische Krise, aber sie kann für Europa ein entscheidender Moment sein.