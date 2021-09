Pro & Contra – Soll es in Schwimmbädern männerfreie Zonen geben?

Reizthemen gibt es derzeit viele. Impfen etwa. Oder ob es für Frauen in Schwimmbädern und Saunen sichere – sprich männerfreie – Räume braucht. Sechs Stunden lang wird es heute im Thermalbad Bad Vöslau in Niederösterreich einen Bereich nur für Frauen geben. Initiiert von der Wiener Unternehmerin und Influencerin Madeleine Darya Alizadeh, die dafür einen Shitstorm kassiert hat. In einem Punkt soll Kritikern Recht gegeben werden.