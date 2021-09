Terrorattacke in Neuseeland: Mann verletzte sechs Kunden in Supermarkt mit Messer

Auckland – Bei einem Messerangriff in einem Supermarkt in einem Vorort der neuseeländischen Stadt Auckland sind sechs Menschen verletzt worden. Vier der Opfer sind den Einsatzkräften zufolge in kritischem Zustand. Die Attacke im Einkaufszentrum LynnMall hat nach Regierungsangaben einen terroristischen Hintergrund. Verantwortlich sei ein „gewalttätiger Extremist", sagte Ministerpräsidentin Jacinda Ardern am Freitag. Er wurde von der Polizei erschossen.