Die rot-weiß-rote Lässigkeit muss ein Ende haben

Chisinau – Es lief nicht viel zusammen an diesem Länderspielabend in der Republik Moldau. Und letztlich doch genug, um völlig harmlose Gastgeber mit 2:0 in die Schranken zu weisen. Souverän sieht freilich anders aus, wenngleich Marko Arnautovic und Martin Hinteregger dem ÖFB-Auftritt exakt dieses Prädikat verliehen. Hinteregger stellte sogar noch ein „sehr“ davor. Also „sehr souverän“. Das lassen wir an dieser Stelle einfach so wirken.