Wohnhaus-Explosion in Bayern: Verbindung nach Sachsen?

Rohrbach an der Ilm, Lugau – Drei auf den ersten Blick unabhängige Unglücke könnten zusammenhängen. In Bayern fliegt ein Haus in die Luft. Wenig später prallt in der Nähe ein Auto frontal gegen einen Lastwagen und fängt Feuer. Der Wagen ist auf die Adresse des zerstörten Hauses zugelassen, die Person am Steuer stirbt. Zeitgleich brennt eine leerstehende Wohnung in Sachsen. In den Gebäuderesten finden die Ermittler eine Leiche. Und laut Polizei gehört die Wohnung den Eigentümern des explodierten Hauses.