TT-Tourentipp in den Sarntaler Alpen: Ein traumhafter Logenplatz

Garn – Die schlechte Wetterprognose für Nordtirol war der Grund, warum wir am vergangenen Samstag eine Bergtour in Südtirol ausgesucht haben. Es ging daher nach Garn, einem kleinen Dorf oberhalb von Klausen, und von dort zur Radlseehütte samt der Königsangerspitze (2439 m) in den Sarntaler Alpen. Ein Gipfel, der technisch wenig anspruchsvoll ist und über dessen breiten Kamm leicht zur Hütte neben dem Radlsee abgestiegen werden kann. Zu bewältigen sind rund 1100 Höhenmeter, mit größeren Kindern ist diese Wanderung also durchaus zu schaffen.