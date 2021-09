Rassistische Beleidigungen in Ungarn: FIFA kündigt Konsequenzen an

Raheem Sterling schoss England beim 4:0-Sieg in Ungarn in Führung. © ATTILA KISBENEDEK

Budapest – Nach mutmaßlich rassistischen Beschimpfungen englischer Teamspieler durch ungarische Fans im Rahmen des WM-Qualifikationsspiels in Budapest will der Weltverband Maßnahmen setzen. Dies kündigte die FIFA am Freitag an. "Die FIFA lehnt jegliche Form von Rassismus und Gewalt strikt ab und hat eine klare Null-Toleranz-Haltung für ein derartiges Verhalten im Fußball", hieß es in einer Mitteilung. Stimmen in England hatten zuvor ein deutliches Handeln des Verbands gefordert.

"Ich fordere die FIFA auf, energische Maßnahmen gegen die Verantwortlichen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass diese Art von schändlichem Verhalten endgültig aus dem Spiel entfernt wird", twitterte der britische Premierminister Boris Johnson am Freitag.

Johnson bezeichnete es als "völlig inakzeptabel, dass England-Spieler gestern Abend in Ungarn rassistisch beleidigt wurden". Zuvor hatte bereits der englische Fußballverband FA Ermittlungen der UEFA gefordert.

Nach übereinstimmenden englischen Medienberichten sollen Jude Bellingham und Raheem Sterling am Donnerstagabend rassistisch beleidigt worden sein. Einige Zuschauer sollen während der Partie Affenlaute in Richtung der beiden Profis gemacht haben, wie die TV-Sender ITV und Sky Sports berichteten. Bellingham war nicht zum Einsatz gekommen, Sterling spielte von Beginn an und erzielte das 1:0 für die "Three Lions". England gewann das Spiel schließlich mit 4:0.

Englands Kapitän Harry Kane sagte gegenüber ITV, er habe die Rufe nicht wahrgenommen. Falls es rassistische Beleidigungen gegeben habe, hoffe er auf eine konsequente Reaktion. Nationaltrainer Gareth Southgate kritisierte die Vorfälle ebenfalls als "inakzeptabel". "Obwohl manche Menschen in ihren Denkweisen und Vorurteilen feststecken, werden sie am Ende die Dinosaurier sein, weil die Welt sich modernisiert", sagte er. Southgate räumte allerdings wie auch andere englische Spieler ein, die Beleidigungen nicht mitbekommen zu haben.

Wiederholungstäter Ungarn

Bereits in der Vergangenheit waren englische Nationalspieler bei Auswärtsspielen etwa in Montenegro und Bulgarien rassistisch beleidigt worden. Nach dem Finale der Europameisterschaft wurden auch in Großbritannien die drei dunkelhäutigen englischen Fehlschützen im verlorenen Elfmeterschießen gegen Italien in sozialen Medien rassistisch angegriffen.