ABBA-Sensationscomeback mit Show und neuem Album: „So gut, wie wir das im Alter können"

Die Reise der schwedischen Pop-Titanen von ABBA ist noch nicht beendet. © imago

Von Philip Dethlefs, dpa

London – Die Begeisterung für die Musik ist bei Benny Andersson und Björn Ulvaeus noch genauso groß wie in den 70er Jahren, als die beiden mit ABBA weltweit die Hitparaden toppten. „Noch größer", betont der 74-jährige Benny. „Ja, das geht niemals weg", schwärmt sein langjähriger musikalischer Partner Björn (76). Wie sehr es das kongeniale Songwriter- und Produzentenduo freut, mit Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad wieder als ABBA Musik machen, ist nicht zu übersehen. Auch bei den vielen Fans rund um den Globus sorgte die Aussicht, dass sie Klassiker wie „Dancing Queen", „Mamma Mia" oder „Super Trouper" bald wieder live hören können, für Begeisterung.

Björn Ulvaeus und Benny Anderson bei dem Live-Event in London. © Screenshot youtube

Seit der Auflösung der legendären Band hatten ABBA ein Comeback immer wieder ausgeschlossen. Mit der Nachricht von der Reunion sorgten die Schweden am Donnerstagabend für einen echten Paukenschlag in der Musikwelt. „Es gibt eine neue Tour und ein Album – nach 40 Jahren", sagte Björn bei einem Presseevent vor rund 50 geladenen Gästen in London – und wirkte dabei fast selbst etwas erstaunt. Doch es stimmt. Erstmals seit der Trennung der Band 1982 erscheint am 5. November ein Album mit zehn neuen ABBA-Songs: „Voyage".

Zwei neue Songs gibt es schon, auch ein Weihnachtslied kommt

„Ich finde, es ist ziemlich gut", sagt Benny selbstbewusst. „Wir haben es so gut gemacht, wie wir das in unserem Alter können." Zwei Lieder, „I Still Have Faith In You" und „Don't Shut Me Down", sind ab sofort erhältlich. Die Stimmen von Agnetha Fältskog (71) und Anni-Frid Lyngstad (75), den beiden As in ABBA, klingen etwas tiefer als früher, doch der typische ABBA-Sound mit den kräftigen Harmonien und Melodien zum Mitsingen ist unverkennbar.

📽️ Video | Neuer Song: I Still Have Faith In You

3x Snow Card Tirol und 10x Schneeschuhe zu gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren, der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

📽️ Video | Neuer Song: Don't Shut Me Down

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Ursprünglich hatte die Band gar kein Album geplant. „Erst haben wir einen Song gemacht, dann mehrere. Dann haben wir gesagt: Warum machen wir nicht ein ganzes Album?", erzählt Benny strahlend. An der Arbeit mit ihren beiden Ex-Frauen, die nach der Scheidung enge Freundinnen geblieben sind, hatten offenkundig alle ihren Spaß. „Es war so schön, wieder gemeinsam im Studio zu sein", schwärmt er. Fans dürfen sich obendrein auf ein Weihnachtslied von ABBA freuen.

Als „Abbatare" zurück auf die Bühne

Allerdings werden sie ihre Idole nicht mehr leibhaftig auf der Bühne erleben. Die angekündigte Tour ist genau genommen eine spezielle Show in einem Londoner Musiktheater, das 3000 Sitzplätze haben soll und derzeit extra dafür gebaut wird. Dort werden die Bandmitglieder als digitale Avatare auf der Bühne zu sehen sein. „Man hatte uns vorgeschlagen, als Hologramme auf Tournee zu gehen, aber das ist eine veraltete Technologie", berichtet Björn auf einem Aussichtsturm im Londoner Olympia Park, von dem man das im Bau befindliche Theater sehen kann. Hologramm-Shows, etwa von Elvis Presley oder Whitney Houston, waren in den letzten Jahren eher mäßig erfolgreich und umstritten. Für Perfektionisten wie ABBA, die mittlerweile alle über 70 sind, kein Thema.

📽️ Video | Das Presseevent in London in voller Länge

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Die Schweden setzen auf moderne Motion-Capture-Technologie, die schon bei Kinofilmen wie „Herr der Ringe" oder „Avengers" verwendet wurde. Sie schufen digitale Abbilder, sogenannte Abbatare, die so aussehen wie die Musiker im Jahr 1979. Für Bewegung und Gesang standen Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid wochenlang täglich auf der Bühne. „Wir haben uns diese Ganzkörperanzüge mit Punkten angezogen", erzählt Björn. „Und dann sind wir alle zusammen aufgetreten." Die Auftritte wurden von 160 Kameras aus jedem erdenklichen Winkel eingefangen. Die Tickets für das Event sollen ab kommender Woche verfügbar sein.

Damit die „Abbatare" Konzerte geben können, haben die vier Sänger fünf Wochen lang vor 160 Kameras jeden Song gesungen, damit jede Bewegung aufgezeichnet werden kann. „Das einzige große Problem war, dass wir unsere Bärte abrasieren mussten", erzählte Björn. „Wir haben uns diese Ganzkörperanzüge mit Punkten angezogen. Und wir hatten Punkte im Gesicht. Und dann standen wir alle zusammen auf der Bühne und sind aufgetreten." © Universal Music/Bence Thoroczkay

Anderthalb Stunden Show mit 22 Songs und Liveband

„Wir haben uns darauf so lange gefreut", sagt er. Benny widerspricht grinsend: „Och, ich weiß nicht." Tatsächlich waren die Schweden, die 1974 mit „Waterloo" den Eurovision Song Contest gewonnen hatten, schon früher bekannt dafür, dass sie nicht gern Konzerte geben. „Wir hatten eine zehnjährige Karriere und waren davon vielleicht insgesamt sechs Monate auf Tournee", sagte Björn vor einigen Monaten der Times.

Die neue, rund anderthalbstündige Show mit 22 Songs ist ein Kompromiss. Am 27. Mai 2022 soll „ABBA Voyage", bei dem die „Abbatare" von einer zehnköpfigen Liveband begleitet werden, in London starten. Warum dort? „Weil London einfach der beste Platz dafür ist", sagt Björn. Seine Vorfreude ist nicht zu übersehen

Mehr zum Thema 🎶 ABBA sind zurück: Neues Album und Show nach fast 40 Jahren