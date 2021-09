Schnarchen: Ein Nachtkonzert mit gefährlichen Folgen

Wenn Kåre Walkert einmal so richtig lossägt, dann grenzt dies in der Nacht an Lärmbelästigung. Denn mit 93 Dezibel stellte der Schwede den offiziell am lautesten erfassten Schnarcher auf und schaffte es so ins Guinnessbuch der Rekorde. Zum Vergleich: Ein Lkw ist etwa gleich laut.