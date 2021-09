Sorge in Monaco: Fürstin Charlène erneut im Krankenhaus

Johannesburg – Die nach Gesundheitsproblemen und einer komplizierten Operation in Südafrika festsitzende Fürstin Charlène von Monaco befindet sich zur medizinischen Untersuchung im Krankenhaus. "Sie wurde im Krankenwagen dorthin gebracht", sagte die Sprecherin ihrer Stiftung, Chantell Wittstock, am Freitag, betonte aber: "Es war kein Zusammenbruch; die Heilung machte einfach nicht die Fortschritte, die sich die Ärzte erhofft hatten."

Die Fürstin hatte sich erst vor kurzem unter Vollnarkose einer vierstündigen Operation unterziehen müssen, bevor sie Besuch von ihrem Mann Fürst Albert II. und den beiden Zwillingen Gabriella und Jacques in Südafrika erhielt. "Sie befindet sich aktuell in einem stabilen Zustand; es ist nicht klar, wann sie entlassen wird – aber wir gehen von heute oder morgen aus", sagte Wittstock.

Charlène, die am Mittwochabend ins Krankenhaus gebracht wurde, war zu Jahresbeginn in das Land am Südzipfel Afrikas gereist, um den Kampf gegen die Nashorn-Wilderei zu unterstützen. Was zunächst wie ein Heimatbesuch wirkte, entpuppte sich als monatelanger Daueraufenthalt.