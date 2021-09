Berührendes Video: Schauspieler Richard E. Grant trauert um Ehefrau

London – Der britische Schauspieler Richard E. Grant ("Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers") trauert um seine Ehefrau Joan Washington. Der 64-Jährige verabschiedete sich am Freitag mit einem berührenden kurzen Video, das ihn mit seiner Frau lachend beim Tanzen zeigt. "Unsere Herzen sind gebrochen wegen des Verlusts deines Lebens vergangene Nacht", twitterte Grant, der 2018 für einen Oscar als Bester Nebendarsteller ("Can You Ever Forgive Me?") nominiert war.