Warum man keine Angst davor haben muss: Mathe kann jeder

Wolfgang Förg-Rob ist seit 1994 Dozent an der Universität Innsbruck am Institut für Mathematik angestellt. Dort ist er auch Projektleiter von "Mathe - Cool!". Das wichtigste Ziel des Projekts ist es, das Interesse von Kindern und Jugendlichen für die Mathematik in kreativer und interaktiver Weise zu fördern. Durch mathematische Denksportaufgaben, qualitativ hochwertige Bastelarbeiten und praktische Experimente wird ein neuer Zugang zur Mathematik geöffnet. Gleichzeitig soll durch den gezielten Einsatz von weiblichen Studierenden als Trainerinnen auch vermittelt werden, dass Technik und Naturwissenschaften für Frauen attraktiv sind.

© Privat/Förg-Rob