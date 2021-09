Randstein touchiert: Motorradfahrerin prallte in Kappl gegen Betonmauer

Kappl – Am Freitagvormittag fuhr eine 25-Jährige mit ihrem Motorrad auf der Paznauntalstraße von Kappl in Richtung Landeck. In der so genannten "Gföllgalerie" geriet die Niederländerin in einer etwas unübersichtlichen Linkskurve laut Polizei plötzlich ganz an den rechten Fahrbahnrand. Der Vorderreifen touchierte den Randstein.