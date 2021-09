Railjet streifte Auto in Imsterberg: Lenker blieb unverletzt

Imsterberg – Glimpflich endete am Freitagnachmittag ein Unfall zwischen einem Railjet und einem Auto in Imsterberg. Ein 54-Jähriger fuhr gegen 14.40 Uhr auf der Imsterberg Landesstraße in Richtung Imster Industriezone. Am Bahnhof übersah der Lenker laut Polizei die aktivierte Lichtanlage am beschrankten Bahnübergang. Langsam fuhr er auf die Gleise auf.