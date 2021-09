Erich Horvath im Prutzer Winkl: Sehnsucht und Gesellschaftskritik

Der in Graf bei Landeck lebende Künstler Erich Horvath stellt derzeit eine Auswahl seiner Arbeiten im Prutzer Kulturzentrum Winkl vor.

Prutz – Unter dem Titel „Aus der Heimat, Südlicheres und Marokko“ präsentiert der in Graf bei Landeck lebende akademische Künstler Erich Horvath eine Auswahl an Grafiken und Malerei im Kulturzentrum Winkl in Prutz.