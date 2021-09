Neuer Pflacher Dorfplatz ist ein richtiger Hingucker

Zur blauen Stunde am Dorfplatz in Pflach – die vom ortsansässigen Architekten Egon Hosp geplante Einrichtung sticht mit ihrer Konstruktion ins Auge.

Pflach – Der neue Dorfplatz in Pflach als multifunktionales Zentrum sorgt für so manchen Aha-Effekt. Das Gewerk ist auf allen Seiten offen und verfügt über ein großes Sonnensegel in der teils offenen Dachkonstruktion. Je nach Wetterlage kann eine Schiebewand hinter der Bühne nordseitig geschlossen werden. Von Konzerten bis zum Weihnachtsmarkt soll die breite Nutzungsmöglichkeit reichen. Obwohl wegen Corona noch nicht offiziell eröffnet, wird der „Platz“ bereits bespielt. (hm)