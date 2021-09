„Problem der Gletscher wird bleiben“: Van der Bellen eröffnete Kaunertaler Ausstellung

Kaunertal – Die Ergebnisse von zwei Jahren Forschungsarbeit am Gepatschferner, Leihgaben der heimischen Bevölkerung, kreatives Design, multimediale Aufbereitung – das alles steckt in einer brisanten, wissenschaftlich fundierten Ausstellung im Kaunertaler Freizeitzentrum Quellalpin. Unter dem Titel „Mit aller Kraft – Gletscher, Klima, Kaunertal“ taucht der Besucher in das Innenleben der Gletscher ein. Man erfährt ihre Bedeutung für das alpine Ökosystem und nimmt leise, aber trotzdem alarmierende Signale der stetig schrumpfenden Eisriesen wahr.

Niemand Geringerer als das Staatsoberhaupt der Republik eröffnete die Schauräume im Quellalpin am Donnerstagabend – nicht auf Hochdeutsch, sondern in Kaunertaler Mundart. „Des isch a årmes Tål gwesst“, erinnerte sich Alexander Van der Bellen an seine Kindheit. „Då isch nuit då gwesst.“ Er habe im Sand der Fagge (Gebirgsbach, entspringt dem Gepatschferner) gespielt. Das Gletscherwasser habe dann alle Sandburgen weggespült. Zur Ausstellung hob der Bundespräsident hervor: „Das Gletscherproblem wird bleiben. Der Permafrost weicht auf, es rumpelt, das Geröll ist nicht mehr so fest, der Meeresspiegel steigt.“ Er habe den Präsidenten des pazifischen Inselstaates Kiribati getroffen. Eines Tages müssten die Leute dort weg. Der höchste Berg dort sei nur drei Meter hoch.