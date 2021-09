34 Mal beim Lienzer Dolomitenmann: Wendelins Traum vom Fliegen

Lienz – „Nur für die Härtesten unter der Sonne“, so lautet das Motto des Dolomitenmanns, eines Extremsport-Wettbewerbs, der am 11. September zum 34. Mal in Lienz stattfindet. Mehr als 100 Viererteams mit Bergläufer, Paragleiter, Mountainbiker und Kanute treten dabei gegeneinander an, um zu gewinnen.