Lab Truck Datenskandal: Einträge sollten gesichert werden

Innsbruck – Zumindest ein Widerspruch der vergangenen Tagen konnte offensichtlich geklärt werden: Der ehemalige Geschäftsführer von HG Lab Truck, das für das Land die PCR-Testungen bis Ende Juni durchgeführt hatte, hat am 10. August eine Mail mit Daten von 24.000 positiven PCR-Tests versandt. Bis Anfang Mai war bekanntlich Ralf Herwig Chef des Unternehmens, wegen vieler Ungereimtheiten rund um seine Person hat er sich von dieser Funktion zurückgezogen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien ermittelt und der Landesrechnungshof prüft.

Zuletzt erklärte ein Verantwortlicher der Muttergesellschaft HG Pharma, es sei gar keine Mail mit den Daten von 24.000 Corona-Positiven zwischen Jänner und Juni verschickt worden. Das sei vielmehr zur Datensicherung erfolgt, wie seine Ehefrau und aktuelle Geschäftsführerin der HG Lab Truck, Margarete Herwig, dem Vernehmen nach jetzt in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Land Tirol mitteilt. Damit beseitigt sie immerhin in diesem Punkt aufgetretene Widersprüche. Jedenfalls habe das Lab Truck in Eigenregie gemacht, wie Herwig hinzufügt. Adressat war ein mit der Sicherung der Daten beauftragter externer Dienstleister.