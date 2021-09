Auf Kreuzung mit Auto kollidiert: Biker (20) in Innsbruck schwer verletzt

Innsbruck – Ein Auto und ein Motorrad sind am Freitagabend in der Innsbrucker Innenstadt aufeinandergeprallt. Wie die Polizei berichtet, wurde dabei ein 20-jähriger Biker schwer verletzt.

Zu dem Unfall kam es gegen 20.50 Uhr: Ein 21-jähriger Autolenker war auf der Fallmerayerstraße in Richtung Norden unterwegs. In die entgegengesetzte Richtung fuhr zeitgleich der 20-jährige Biker. Als der Autofahrer bei der Kreuzung mit der Anichstraße links abbog, kam es zur frontalen Kollision. Der Schwerverletzte wurde in in die Klinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)