Der neue Porsche Macan: Da Capo für einen Sieger

Lofoten – Bei der Präsentation vor acht Jahren wurde er von den Porsche-Puristen tatsächlich belächelt: noch ein SUV, eher kompakt noch dazu und auf der Basis des Audi Q5 stehend – wer soll das kaufen? 600.000 Auslieferungen später hat Porsche die Lacher auf seiner Seite. Der Macan erfreut sich ungebrochener Beliebtheit und war schon bisher der Einstieg in die Sportwagenwelt der Zuffenhausener für Kunden, die sich davor nie dort verortet hätten. Damit das so bleibt, bekommt der Macan nun ein weiteres Facelift samt technischem Update. Wie lange es so bleibt, ist hingegen unklar: In Europa wird er auf dem Markt bleiben, „wie es sich rechnet und gesetzlich möglich ist“, wie es ein Konzernvertreter ausdrückte. Denn der Nachfolger soll ein Elektro-SUV werden, derzeit noch unter dem Arbeitstitel e-Macan in Entwicklung – er wird später aber einen anderen Namen erhalten.