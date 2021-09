Opel Astra, sechste Generation: Ein neuer Blitz am Autohimmel

Rüsselsheim – Seit nunmehr 85 Jahren gibt es die Kompakten mit dem Blitz im Emblem, seit 30 Jahren werden sie Astra gerufen. Das ist fast schon die gleiche Kontinuität wie beim großen Konkurrenten aus Wolfsburg, dem man mit dem neuen Astra natürlich ans Leder will. Kompakt ist auch der neue Astra geblieben, mit 4374 Millimetern Länge und 1860 Millimetern Breite ist er nur geringfügig länger als der Vorgänger, nur der Radstand ist um 13 Millimeter gewachsen. Er teilt sich die weiter entwickelte Plattform mit den Konzernbrüdern Peugeot 308 und DS4.

Optisch hebt sich das neue „Vizor“-Design durchaus vom Auto-Einerlei ab, die zweifärbige (optionale) Lackierung steht dem Rüsselsheimer recht gut. Auch technisch hat man aufgerüstet. Neue blendfreie LED-Scheinwerfer mit 168 LED-Elementen sollen die Nacht zum Tag machen, derzeit ist nur der ebenfalls neue Grandland und das Flaggschiff Insignia damit ausgestattet. Motorisch setzt man auf einen Plug-in Hybrid in zwei Leistungsstufen mit Vierzylinder-Benzinmotoren, zwei Dreizylinder-Turbo-Benziner sowie auf ein Vierzylinder-Dieseltriebwerk. Die Kraftübertragung erfolgt entweder über ein 6-Gang-Schalt- oder ein 8-Gang-Automatikgetriebe auf die Vorderräder. Allrad gibt es hingegen auch für Geld und gute Worte nicht. Das könnte mit der 2023 lieferbaren reinen E-Version kommen, allerdings hält man sich hier noch bedeckt. Das Leistungsspektrum der neuen Generation liegt bei 81 kW/110 PS bis 165 kW/225 PS Systemleistung, die Plug-in Versionen sollen bis zu 60 Kilometer rein elektrisch fahren können.

Großen Wert hat man natürlich auf die Bedienbarkeit, die Fahrassistenzsysteme und die Konnektivität gelegt. So sind alle analogen Armaturen verschwunden, die Anzeigen erfolgen über zwei Bildschirme im Blickfeld des Fahrers bzw. in der Mitte des Armaturenbretts. Dazu hat man, um die Bedienung zu erleichtern, die wichtigsten Funktionen über Tasten bedienbar gemacht, die Suche in diversen Untermenüs etwa bei der Einstellung der Klimatisierung entfällt dadurch.