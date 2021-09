Radler (15) stürzte zwölf Meter über steilen Hang in den Achensee

Pertisau – Ein 15-Jähriger ist am Freitag samt seinem Fahrrad in den Achensee gestürzt, berichtet die Polizei. Der Jugendliche fuhr gegen 12.20 Uhr in Pertisau auf dem Mariensteig in Richtung Achenkirch, obwohl dieser Steig nur zu Fuß benutzbar ist. Er stürzte und fiel etwa zwölf Meter über einen Steilhang, wobei er sich Abschürfungen am ganzen Körper zuzog.