TT-Analyse zu Stelzers FPÖ-Sager: Schönrederei einer anderen Landespartei

Oberösterreichs ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer will nicht sagen, mit welcher Partei er nach der Landtagswahl am 26. September koalieren möchte. Seit 2015 werkt er mit den Blauen. Dass er mit diesen auch künftig kooperieren will, erschließt sich aus seinen Aussagen. „Eine andere FPÖ“ als im Bund ortet Stelzer.