Prostituierte bedrohte nach Anzeige Polizisten per WhatsApp

Innsbruck – Eine Rumänin hat sich kürzlich in Innsbruck doppelten Ärger eingehandelt. Jetzt ermittelt die Polizei nicht nur wegen illegaler Prostitution, sondern auch wegen gefährlicher Drohung.

Zunächst ist die Frau in eine „Aktion scharf“ des Strafamtes (Landespolizeidirektion) und des Stadtpolizeikommandos geraten. Ein Beamter gab sich als Freier aus, rief die Rumänin an und vereinbarte einen Termin. Als die Prostituierte ihren Preis nannte, gab sich der vermeintliche Kunde als Polizist zu erkennen – Anzeige. Aus Ärger über die 670-Euro-Strafe griff die Frau erneut zum Handy: Sie teilte dem Polizisten per WhatsApp mit, dass sie ihm „ihre Jungs schicken“ werde. Eine leere Drohung – gekommen ist niemand. Ermittelt wird trotzdem.