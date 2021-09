Fleisch aus Australien in Tiroler Bergrestaurants sorgt für Empörung

Innsbruck – Was auf den Tisch kommt, muss auch gekennzeichnet werden. Der Konsument soll wissen, woher die Lebensmittel wie Fleisch, Milch und Eier kommen. Die türkis-grüne Regierung hat deshalb in ihrem Koalitionsprogramm die verpflichtende Herkunftsbezeichnung in der Gemeinschaftsverpflegung und bei verarbeiteten Lebensmitteln vereinbart. Doch bei der Umsetzung hapert es. Darüber hinaus wird die Herkunftsbezeichnung in der Gastronomie weiterhin freiwillig sein.