Neues Album und Rückkehr auf die Bühne: „Die Thierseer“ am Gaspedal

Thiersee – Sie beweisen, was möglich ist, wenn man gemeinsam ein Ziel verfolgt. Wie aus einem Guss sind Die Thierseer wieder zurück nach einer Covid-bedingten, fast 18-monatigen Pause, und in der TT-Hitparade landen sie heute aktuell auf Platz eins.

Das neue Album „We are alive“ haben Die Thierseer pünktlich zu ihrem ersten „Open Air am See“ in ihrer Heimatgemeinde präsentiert. „Noch nie hatten wir so viel Zeit zum Komponieren, Proben und Produzieren. Daher sind wir besonders stolz auf dieses Album“, verrät Roland im Interview. „Die Zeit war reif, unserem eigene­n Stil den Feinschliff zu geben, und genau das haben wir jetzt getan.“