Titel an Dornauer und Kaindl

Kirchbichl – Eine klare Angelegenheit wurde gestern die Tiroler Triathlon-Meisterschaft über die Olympische Kurzdistanz für Tjebbe Kaindl. Beim 35. Jolsport Kirchbichl-Triathlon setzte sich der 22-Jährige aus Bad Häring nach 1,4 Kilometer Schwimmen, 38 km Radfahren und 10,4 km Laufen in 1:50:02 Stunden zwar in der internationalen Wertung nur 57 Sekunden vor den Deutschen Timo Hackenjos, doch auf den zweiten Tiroler – Urgestein Albuin Schwarz (Raika Tri Telfs) – hatte Kaindl schon rund 16 Minuten Vorsprung.

Rang drei in der Tiroler Wertung und damit Bronze ging an Johannes Kneissl (Triathlonverein Kitzbühel). Tirols Olympia-Teilnehmer Luis Knabl, der in Tokio nach einem Rad-Defekt aufgeben musste, nahm nicht an den Titelkämpfen teil.