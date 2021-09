Gute Laune, beste Unterhaltung: TT-Café in Imst wurde zu einem Sommerfest

Bei prächtigem Spätsommerwetter kamen zahlreiche Besucher zum TT-Café am Oberen Sparkassenplatz in Imst.

Imst – Das TT-Café ist in Imst retour – und die Sonne und der Sommer mit ihm. Aber es sorgte nicht nur das Wetter für beste Frühstückslaune, sondern auch die Gäste und feine musikalische Begleitung mit Prime Time.

In der ersten Runde interviewte CR Alois Vahrner (M.) den Imster Stadtchef Stefan Weirather (l.) und WK-Obmann Josef Huber.

Als ersten Gesprächspartner holte TT-Chefredakteur Alois Vahrner den Imster Bürgermeister Stefan Weirather auf die Bühne. Weirather konnte vom „hervorragenden Baufortschritt bei den Bergbahnen“ berichten. Das Projekt wurde heuer eingereicht und soll am 17. Dezember bereits in Betrieb gehen. Als Kulturreferent bekräftigte er noch einmal, dass die NS-Zeit der Stadt vom Historiker Horst Schreiber aufgearbeitet werden soll. Als VP-Gesundheitssprecher ist er zwar nicht für eine Impfpflicht gegen Corona, er kann sich aber in gewissen Bereichen wie den Gesundheitsberufen einen Vorzug für Geimpfte vorstellen.