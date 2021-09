Großer Empfang für Gritsch und Co. bei Rückkehr aus Tokio

Großer Bahnhof am Samstag am Flughafen Wien-Schwechat, als Österreichs Handbiker sowie ÖPC-Präsidentin Maria Rauch-Kallat auf heimischem Boden empfangen wurden. „Ich bin immer noch sprachlos, was mir da am Fuji Speedway gelungen ist“, sagte Walter Ablinger, der mit einer Gold- und einer Bronzemedaille am erfolgreichsten war. Jubeln durfte auch der Tiroler Paralympics-Debütant Alexander Gritsch. Der Tarrenzer holte zweimal Bronze (Einzelzeitfahren, Straßenrennen).