Schlickeralmlauf an Roach: WM-Gold für den Professor

Telfes – Der rasende Professor aus Tirol feierte gestern den bisher größten Erfolg der Karriere: Bei der Berglauf-Weltmeisterschaft der Masters im Rahmen des Schli-ckeralmlaufs lief der seit 2012 in Pettneu wohnhafte Brite Thomas Roach in der Klasse M40 zu Gold. „Es ist unglaublich! Ich hätte mir nie gedacht, dass ich ein Weltmeister sein könnte!“, freute sich der Professor am Institut für Botanik der Universität Innsbruck.

WM-Bronze blieb zudem durch die Steirerin Karin Freitag (LG Decker Itter) in Tirol. Die Wahl-Tirolerin kam in ihrer Alterskategorie (W40) hinter Kerstin Esterlechner (GER) und Charlotte Cotton (BEL) auf den dritten Rang. Ebenfalls Masters-Weltmeister darf sich der Tiroler Peter Flunger (LSV 1990 Kitzbühel) nennen, der von der Mittelstation Froneben weg in 44:51,1 Minuten in der Kategorie M65 klar die Bestzeit aufstellte.