Wundermittel Kurkuma: Die goldene Knolle und ihre vielen Aufgaben

Kurkuma ist derzeit als so genanntes Superfood in aller Munde. Denn es verleiht nicht mehr nur dem Curry seine typisch gelbe Farbe, es soll auch gegen zahlreiche Krankheiten wirken und sogar vor Alzheimer und Krebs schützen. In asiatischen Ländern gilt die Pflanze sogar als „Gewürz des Lebens“ und wird schon seit Tausenden Jahren wegen ihrer Heilkraft verehrt. Hierzulande ist sie noch nicht so lange in Mode.