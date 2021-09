Verschwundene Berufe: Von Haderlumpen und Laternenanzündern

Social-Media-Manager, Software-Entwickler oder KI-Spezialist. All das sind Berufe, die sich erst in den vergangenen Jahren entwickelt haben. Für viele noch recht unbekannte Berufsgruppen. Was ein Haderlump, ein Abtrittanbieter oder ein Laternenanzünder sind, wissen aber genauso wenige. Diese Arbeitsfelder waren einst weit verbreitet, inzwischen sind sie in Vergessenheit geraten.