Titel gegen Geld? Mitarbeiter von Prinz Charles lässt Amt ruhen

London – Weil er geholfen haben soll, einem saudischen Großspender einen Ehrentitel zu organisieren, lässt ein enger Mitarbeiter von Prinz Charles sein Amt als Chef einer Wohltätigkeitsorganisation ruhen. Der Geschäftsmann Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz hatte mindestens 1,5 Millionen Pfund für Projekte der Prince's Foundation gespendet und war 2016 in einer privaten Zeremonie als CBE (Commander of the Most Excellent Order of the British Empire) ehrenhalber ausgezeichnet worden.