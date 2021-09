Motorradfahrer nach Kollision mit Pkw in Imst reanimiert

Imst – Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer am Sonntagnachmittag bei einem Unfall im Bereich der Autobahnauffahrt in Imst zugezogen. Der 66-jährige Deutsche fuhr zunächst in Richtung A12, drehte dann aber aus unbekannter Ursache wieder um und fuhr gegen die Einbahn zurück. Eine in Richtung Autobahn fahrende Autofahrerin (30) konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und so prallte der Biker gegen den Pkw.